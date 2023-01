Museum für Kommunikation

Fast 100'000 Gäste besuchten das Museum

Zuletzt lockte eine Ausstellung zur Nachhaltigkeit Besucherinnen und Besucher in das Museum.

Die Publikumszahlen sind die dritthöchsten in der Geschichte. Zuletzt lockte eine Ausstellung zur Nachhaltigkeit Besucherinnen und Besucher in das Museum in Bern.