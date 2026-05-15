Publiziert am 15.05.2026

Preisträger ist Gallus Frei-Tomic, bekannt durch sein Blog Literaturblatt.ch. Die Mitglieder des Verbands konnten Kandidatinnen und Kandidaten einreichen; der Vorstand entschied als Jury über die Vergabe. Die Auszeichnung ist für Personen gedacht, die sich in ausserordentlicher Weise für die Schweizer Literatur eingesetzt haben, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Die Preisverleihung fand an der 24. Generalversammlung vom Donnerstag in Solothurn statt, die traditionell den inoffiziellen Auftakt zu den Solothurner Literaturtagen bildet. Dabei wurden zudem mehrere Vorstandsmandate neu besetzt. Zum neuen Vizepräsidenten wurde der Spoken Word Poet Richi Küttel gewählt; neu in den Vorstand kamen ausserdem Daniel Badraun und Monique Kountangni. Den Gastvortrag hielt Literaturprofessor Philipp Theisohn zum Thema künstliche Intelligenz. (pd/cbe)