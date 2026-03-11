ESC: Veronica Fusaro wird für die Schweiz singen

Publiziert am 11.03.2026

Der Schweizer ESC-Beitrag hebt sich ab vom Musikreportoire der Sängerin Veronica Fusaro. Aber der Song «Alice» trägt dennoch klar ihre Handschrift. Der E-Gitarre räumt der Song vergleichsweise viel Raum ein. Ein langsamer Aufbau in den Strophen, der sich erst im Refrain entlädt, zeichnet ihn aus - und natürlich die starke Stimme von Veronica Fusaro, die das Lied trägt.

Das Stück handelt von einer obsessiven und einseitigen Liebe, die nur ungut sein kann. Der düster-pschychologische Inhalt verleiht der Rockballade auch etwas Unheimliches. «Alice» sei eine Frau, die versuche Grenzen zu setzen, «doch diese werden nie respektiert», sagte Fusaro an der Bekanntgabe in Zürich. Somit rückt die Schweiz am ESC in Wien (12. bis 16. Mai) Gewalt gegen Frauen in den Fokus. (sda/spo)