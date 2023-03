Mobiliar

Versicherung gibt Einblick in Kunstsammlung

Rund 500 Besucherinnen und Besucher waren am Freitagabend im Museum Franz Gertsch in Burgdorf an der Vernissage der Ausstellung «Transformationen. Werke aus der Sammlung der Mobiliar Genossenschaft».

Die Installation Black Swan. Twelve For One von Rémy Markowitsch im Museum Franz Gertsch in Burgdorf. (Bild: Nicole Matschoss)