Filmpremiere: Viel Applaus für Martin-Suter-Film

Grosses Kino auf der Piazza Grande: Am Samstagabend wurde vor rund 6000 Zuschauerinnen und Zuschauern erstmals der Film «Alles über Martin Suter. Ausser die Wahrheit» im Beisein des Starautoren und seiner Familie erstmals vorgeführt. Bei der Röstigraben-Szene mit Chansonnier Stephan Eicher gab es sogar spontanen Zwischenapplaus.

Der Film über Martin Suter, der seine Karriere in der Werbung startete und sogar ADC-Präsident war, orientierte sich an seinen Büchern wie «Small World», «Die dunkle Seite des Mondes» oder «Die Zeit, die Zeit» und liefert während 90 Minuten einen interessanten Einblick in die Gedanken- aber auch die private Welt des Zürcher Schriftstellers.

Keine Besenkammer mehr

Anschliessend feierte Martin Suter und seine Familie mit einer glamourösen Gästeschar aus dem Umfeld des Diogenes Verlags, den Verleih- und Produktionsfirmen DCM Film, Filmgerberei, Florianfilm und Schweizer Fernsehen auf Einladung der Mobiliar Genossenschaft in der «Rotonda by la Mobiliare», dem magischen Festivaltreffpunkt in Locarno.

Unter den Gästen waren unter anderem Moderatorin Eva Wannenmacher, Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger oder der St. Moritzer Gemeindepräsident und Entertainer Christian «Jott» Jenny. Martin Suter kokettierte zuvor auf der Piazza Grande-Bühne, «dass er früher als Drehbuchautor hier in Locarno in Besenkammern übernachten musste». Doch das ist 2022 definitiv vorbei. (ma/mbo)







Mitarbeit: Martina Bortolani