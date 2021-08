Zertifikatspflicht

Viel Unterstützung für den Bundesrat

Die angedachte Möglichkeit einer Ausweitung der Zertifikatspflicht für Restaurants, Kinos und Veranstaltungen erhält viel Zuspruch – von den Gesundheitsdirektoren über die meisten Parteien bis hin zu Economiesuisse. Die SVP und Gastrosuisse hingegen sind alarmiert.

Die Covid-Zertifikatspflicht könnte schon bald in Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie an Veranstaltungen in Innenräumen gelten. Der Bundesrat prüft derzeit eine Ausweitung. (Bild: Keystone/Ennio Leanza)