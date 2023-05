Studie: Viele Jugendliche sind fast den ganzen Tag online

Im Jahr 2022 litten laut der repräsentativen Umfrage mit zehn Prozent der befragten 11- bis 15-jährigen Mädchen fast doppelt so viele unter einem Kontrollverlust über die eigene Social-Media-Nutzung wie bei der letzten Befragung im Jahr 2018.



Die Autorinnen und Autoren der Studie führen diesen Anstieg auf die besonderen Umstände der Coronapandemie zum Zeitpunkt der Befragung zurück. Im Gegensatz dazu blieb der Anteil der betroffenen Knaben bei etwa vier Prozent unverändert.



Viele fast den ganzen Tag online



Acht von zehn Jungen und neun von zehn Mädchen im Alter von 15 Jahren sind laut der Studie täglich in sozialen Netzwerken wie WhatsApp, Snapchat, TikTok oder Instagram unterwegs. Etwa jeder sechste Junge (16 Prozent) und mehr als jedes fünfte Mädchen (22 Prozent) gaben zudem an, «fast den ganzen Tag» Online-Kontakte zu anderen Personen zu haben.



Die Studie untersuchte auch das Gamingverhalten. 31 Prozent der Jungen und 5 Prozent der Mädchen im Alter von 15 Jahren spielen täglich Online-Videospiele. Den 15-Jährigen wurden Fragen zur problematischen Nutzung gestellt. Diese betreffen beispielsweise den vergeblichen Versuch, weniger Zeit mit Videospielen zu verbringen, die Nutzung von Videospielen, um eine negative Stimmung abzubauen, oder das Anlügen der Familie oder der KollegInnen wegen des Gamens. Bei fünf (oder mehr) mit «oft» beantworteten Fragen wird von problematischem Gaming ausgegangen. Daraus wird geschätzt, dass unter denjenigen, die solche Spiele nutzen, etwa drei Prozent ein problematisches Gamingverhalten haben (Jungen und Mädchen etwa gleich).



Die alle vier Jahre durchgeführte Studie Health Behaviour in School-aged Childern (HBSC) steht unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation Europa und untersucht verschiedene gesundheitsrelevante Verhaltensweisen der 11- bis 15-Jährigen.



Sucht Schweiz führte die Studie im Jahr 2022 zum zehnten Mal durch. Die Teilnahme an der Befragung war freiwillig und anonym. Die finale nationale Stichprobe umfasst 9345 Mädchen und Jungen. (sda/pd/nil)