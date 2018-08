Lucerne Festival: Vom KKL live auf YouTube und Facebook

Der Klassik-Grossanlass Lucerne Festival kann nicht nur im KKL und weiteren Veranstaltungsorten in Luzern erlebt werden, sondern auch im Internet. Das Angebot wurde im Hinblick auf die diesjährige Ausgabe hin ausgebaut. Das Festival startet am 17. August und dauert bis am 16. September.



Wie Lucerne Festival am Freitag mitteilte, wird etwa die zweite Hälfte des Eröffnungskonzertes mit dem Lucerne Festival Orchestra – Strawinskys «Feuervogel» – live auf Facebook, Youtube und der Website des Festivals zu sehen sein. Auf den gleichen Kanälen wird auch das letzte Konzert des Festivalorchesters übertragen.



Ein Live-Streaming auf weiteren Kanälen ist für ein Konzert des Mahler Chamber Orchestras geplant. Ferner wird Radio SRF2 Kultur drei Konzerte live übertragen und zwölf weitere für spätere Ausstrahlungen aufzeichnen. Auch Arte-TV überträgt ein Konzert des Lucerne Festival Orchestra live.



Zusatzinformationen zu Komponisten, Artisten und Konzerten werden auf gängigen Kanälen im Internet geboten. Festspieldramaturgin Susanne Stähr erzählt so auf Youtube passend zum Festivalmotto «Kindheit» aus den ersten Lebensjahren der wichtigsten Festivalkomponisten. (sda/maw)