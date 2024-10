Gruber & Ianeselli: Vom Nachtleben zur Agentur

Publiziert am 15.10.2024

Bei Gruber & Ianeselli hat alles in den angesagtesten Clubs von Zürich angefangen, wo die Gründer «durch innovative Konzepte und beeindruckende Veranstaltungen schnell für Furore sorgten», wie es in einer Mitteilung heisst. «Es war eine Zeit voller verrückter Ideen und spontaner Aktionen», betont Fabian Gruber. Daraufhin wurde den beiden klar: Ihre Ideen, ihr Netzwerk und ihre Macher-Mentalität könnten auch für andere von Wert sein. So entstand vor zehn Jahren die Idee für eine Agentur mit unverwechselbarer Handschrift.

Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus dieser Zeit prägen die Agentur bis heute. «Wir haben den Mut für aussergewöhnliche, frische Ideen beibehalten und diese mit der Professionalität und Erfahrung auf das nächste Level gebracht», wird Alessandro Ianeselli zitiert. Heute stehen Gruber & Ianeselli laut eigenen Angaben «für durchdachte Markenstrategien, überraschende und emotionale Kommunikationslösungen, einzigartige Designs und unvergessliche Live-Erlebnisse».

Jubiläumsparty voller guter Laune

Die Jubiläumsparty hat laut Communiqué gezeigt, was die Agentur auszeichnet: eine persönliche und wertschätzende Art im Umgang mit der Kundschaft und Partnern, den Mut zu frischen Ideen und die Leidenschaft für unvergessliche Erlebnisse. Der Zusammenhalt im Team und die Freude an der Arbeit seien der Schlüssel zu den Erfolgen der letzten Jahre.

Das Team überraschte Fabian Gruber und Alessandro Ianeselli mit ikonischen Merchandise-Artikeln – entwickelt und realisiert im Geheimen, neben dem laufenden Agenturbetrieb. Mit dieser Aktion habe das engagierte Frauenteam nicht nur ihre Bereitschaft bewiesen, die Extrameile zu gehen, sondern auch ihre hohe Wertschätzung für Ihren Creative Director und CEO, wie es heisst.

Kulinarisch wurde der Event durch die Wurstklassiker vom Sternen Grill und die besten Käsespätzle vom Rosaly’s abgerundet. Das «Glory Hole of Shot» forderte einige heraus (640 Kurze gingen weg) während andere sich mutig beim Karaoke präsentierten. Die über 500 Gäste füllten bereits zu Beginn der Party die Tanzfläche – und sie blieb bis zum Ende voll.

Die Zukunft im Blick

Für die kommenden Jahre haben sich Gruber & Ianeselli viel vorgenommen. Ihr Anspruch ist es immer wieder Neues auszuprobieren und Konventionen infrage zu stellen. Frische Ideen wie die «All-In Games», das erste Schweizer Entertainment-Format speziell für Instagram und TikTok konzipiert, werden weiterentwickelt und neues liegt bereit. «Wir haben es geschafft, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Ideen entstehen und wachsen können, in der Menschen sich wohlfühlen und in der wir gemeinsam Aussergewöhnliches schaffen», so Alessandro Ianeselli abschliessend. (pd/cbe)