PhotoSchweiz: Von Hip-Hop-Ikonen bis Klimakrise

Publiziert am 04.02.2026

Zu den Highlights zählt die Retrospektive «Man with the Golden Shutter» des britisch-jamaikanischen Fotografen Norman Anderson, bekannt als Normski. Seine ikonischen Aufnahmen zeigen das goldene Zeitalter des Hip-Hop mit Künstler:innen wie LL Cool J, Run-D.M.C., Public Enemy und Queen Latifah. Das Fotografenpaar Monika Fischer und Mathias Braschler präsentiert zwei dokumentarische Projekte: «Divided We Stand» zur gesellschaftlichen Spaltung der USA sowie «Displaced» zu den menschlichen Folgen des Klimawandels.

Anlässlich seines 80. Geburtstags widmet die PhotoSchweiz Hannes Schmid, dem Fotografen des weltberühmten «Marlboro Man», eine grosse Sonderausstellung. Die Pariser Fotokünstlerin Iris Brosch zeigt mit «Women for Peace – No Peace without Women» ein kraftvolles Manifest für Frieden und weibliche Präsenz.

Vielfältige Werkschau

Mit über 25'000 Besucherinnen und Besuchern ist die PhotoSchweiz die bedeutendste Plattform für zeitgenössische Fotografie in der Schweiz. Kuratorin Christin Khaukha, die seit 2024 die kuratorische Handschrift mitprägt, verantwortet die vielfältige Werkschau.

Unter den über 300 Ausstellerinnen und Aussteller präsentiert Anita Bachmann Porträts von Schweizer 100-Jährigen, Glen Gabriel dokumentiert den persönlichen Umgang mit Alopecia Universalis, und Livio Sommer zeigt mit «The Last Ride» die Vergänglichkeit kleiner Skigebiete im Schatten des Klimawandels. Eine Besonderheit: Mit Ignacio Martínez (*1906) zeigt der wohl älteste Aussteller in der Geschichte der PhotoSchweiz seine «Geschwisterserie» aus dem Jahr 1940.

Neben der Werkschau lädt die PhotoSchool mit zahlreichen Workshops und Seminaren zum Mitmachen ein, während im PhotoForum Vorträge und Diskussionen aktuelle Themen der Fotografie vertiefen. Neu richtet sich PhotoKids erstmals auch gezielt an die jüngsten Besucherinnen und Besucher. (pd/cbe)