Aprilscherze: Von UBS-Mützen und Pizza-Wäschetrocknern

UBS-Wollmütze

Die UBS will ihr Image aufpolieren und ihre Nähe zum Schweizer Volk zeigen. Sie gestaltete dazu im Stil der Kultmütze der Credit Suisse, ehemals Schweizer Kreditanstalt SKA, eine eigene Kappe. Die Wollmütze heisst «We Are KMU» und wurde vom Zürcher Designer Julian Zigerli gestaltet, wie der Tages-Anzeiger schrieb. Die Mütze solle etwas Versöhnliches ausstrahlen und so prangen drei lachende Gesichter im Logo der UBS. Erste Exemplare der 500'000 Stück grossen Kollektion werden am Samstag vor dem UBS-Hauptgebäude am Paradeplatz verteilt.

Streusalz

Aufgrund des schneearmen Winters haben 300'000 Tonnen Streusalz im Kanton Graubünden bald ihre Mindesthaltbarkeit erreicht. Das stellte das Tiefbauamt Graubünden vor Probleme, die kreative Lösungen erforderten, wie die Südostschweiz schrieb. Kurzerhand gingen die Behörden mit den Herstellern von Bündnerfleisch eine Kooperation ein. Aus dem überschüssigen Salz können laut Tiefbauamt drei Milliarden Kilogramm Bündnerfleisch gepökelt werden. Zwischenzeitlich lagern verschiedene Salzwerke das verderbliche Streusalz. Erfreut darüber waren sie nicht. Die Gefahr sei gross, dass die verderblichen Partikel auf das restliche Salz übergehen.

Verkehrsampel

«Die Ampel, die Gewerbler wahnsinnig macht», titelte die Berner Zeitung. Bern wolle zur führenden Velocity werden und setze deshalb intelligente Ampeln. «Velofahrerinnen und Velofahrer sollen bei dieser Ampel nach Möglichkeit bevorzugt werden», zitierte die Zeitung aus einem Dokument, die eine dynamisch-sensible Ampelanlage am Berner Bollwerk beschreibt. Mit der KI-Ampel sollen gleichzeitig Langstrecken-Autopendler vergrämt werden.

Unesco

Das Winterthurer Gutschick-Quartier ist von der Uno-Kulturorganisation Unesco zum Weltkulturerbe erklärt worden. Durch die Auszeichnung ist das Quartier, das bis anhin als seelenlos und eintönig bezeichnet worden war, auf ewig geschützt, wie der Landbote schrieb. Die Gutschick-Häuser seien wie im alten Griechenland zur Zeit der neolithischen Revolution angeordnet. Unesco erkannte in den einzelnen Gebäuden zudem eine Weiterentwicklung des Schweizer Architekten Le Corbusier. Damit einher geht eine maximale Wohnqualität trotz günstigen Bauelementen. Im Quartier soll nun ein «World Heritage Café» entstehen.

Ferienbegleitung

Neu können Reisende bei ihrem Besuch in Basel einen Einheimischen für 25 Franken pro Stunde mieten. Basel Tourismus kündigt ihr neues Programm «Rent a Buddy». So ein Begleiter kann etwa beim Erinnerungsfoto und behilflich sein. Auf Wunsch lässt sich auch eine Familie oder ein Hund mieten.



Abwasseralarm



Im Wintersportort Arosa läuten die Alarmglocken. Im Abwasser des Bündner Ferienorts sind bei routinemässigen Untersuchungen erhöhte Milchsäure-Werte festgestellt worden. Die Ursachenforschung läuft. Experten vermuten den hohen Rivella-Konsum als Auslöser, hiess es in einer Mitteilung von Arosa Tourismus. Die Feriendestination und der Erfrischungsgetränke-Hersteller Rivella sind seit einigen Jahren Partner. Das Unternehmen aus Rothrist bietet an verschiedenen Stellen im Ort Gratisproben an.

Begrünung

In den Kantonen Freiburg und Waadt ist die ökologische Revolution in der Kirche Einzug angekommen. Künftig sollen nicht mehr nur Aussenbereiche begrünt werden, sondern auch das Innere der Kirchen, wie La Liberté schrieb. Das Bistum Lausanne, Genf und Freiburg empfahl, die Beichtstühle in Permakulturräume umzuwandeln. «Es ist an der Zeit, dass die Pfarreien sich vom Urban Gardening inspirieren lassen und diese Räume den Gläubigen zur Verfügung stellen, die kommen können, um Bio-Pflanzen anzubauen und sich gleichzeitig in einer nicht wertenden Haltung zu verbrüdern», hiess es.

Pizzaofen

«Schulthess ist bekannt für innovative Waschtechnik, die den Alltag erleichtert», schrieb das Unternehmen aus Cham. Die neueste Innovation betrifft die Küche: «Mit der im Schulthess-Trockner integrierten Pizzafunktion gelingt das Abendessen besser als mit jedem Steinofen.» Dank einer Weiterentwicklung des Kondensationstrockners mit integrierter Wärmepumpe sei die Pizza in fünf Minuten bereit.



Kriminalität

Genf prüft die Kontrolle von Fussgängerinnen und Radfahrern mit einem Gesichtserkennungsradar. Damit wollen die Genfer Behörden gegen Personen vorgehen, die das Rotlicht ignorieren, wie La Tribune de Genève schrieb. «Es gibt keinen Grund, warum die Regeln nur für motorisierte Fahrzeuge gelten sollten», sagte Walter Witz, Chef des Zuger Unternehmens, das hinter dem System steht. Der Radar erfasst die Verkehrssünder mit einer Kamera und identifiziert sie über soziale Netzwerke. Ihre Gesichter werden in eine Datenbank aufgenommen, die den Behörden zur Verfügung steht. Die Genfer Behörden gaben zum neuen Projekt keinen Kommentar ab.

Elektromobilität

Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos können künftig in Biel ihre Autos über die Buslinie aufladen. Wie das funktioniert? Eine Box wird auf dem Dach der Autos installiert, wie La Tribune de Genève schrieb. Ein daran befestigter Metallarm verbindet das Auto schliesslich mit dem Kabelsystem des Bieler Busnetzes.

Co-Working

Westhive, Anbieter von flexiblen Büroflächen, schliesst einen Kooperationsvertrag mit Emirates ab. «In einem weltweit einzigartigen Pilotprojekt werden rund 15 der 119 Airbus 380-800 der Fluggesellschaft aus den Arabischen Emiraten mit der neuen Emirates WorkLounge ausgerüstet», hiess es in einer Medienmitteilung, die mit dem Vermerk «Sperrfrist 1. April» versehen war.

Die WorkLounge stehe zu Beginn der Kooperation ab Mai 2023 zunächst Passagieren von Zürich und München auf den A380-Flügen nach Dubai sowie auf den Langstreckenflügen ab Dubai nach Sydney, Auckland und Singapur zur Verfügung. Bei Erfolg werde die WorkLounge auf weiteren Strecken ausgerollt. (sda/pd/cbe)

+++ Folgt mehr +++