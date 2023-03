Die Ausgabe des Walliser Boten vom Mittwoch war nicht zu übersehen. Und zum 112. Internationen Frauentag taufte sich die Oberwalliser Tageszeitung kurzerhand um – in Walliser Botin.

«Es gibt der Themen viele, die am Tag der Frau auf den Tisch müssen. Vielleicht auch zu viele», schreibt Nathalie Benelli, Mitglied der Chefredaktion, in einem Kommentar auf der Titelseite. «Ist der Internationale Frauentag in dieser überfrachteten Form überhaupt noch sinnvoll? Erwartet frau zu viel von diesem einen Tag? Wir sollten über die Bücher.» Nicht an einem bestimmten Tag, sondern jeden Tag. (cbe)