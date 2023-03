Aktuell kursiert auf den sozialen Medien des FC Sion ein Werbevideo für die diesjährige Gala des Fussballclubs. Darin nimmt sich Christian «CC» Constantin selber nicht zu ernst. Im Teaser spielt der Chef des FC Sion sich selbst in der Rolle von Robinson Crusoe: An einem Strand im Dschungel gestrandet, schreit er um Hilfe, sucht nach Essen und wirkt immer verwahrloster.

Parodievideos rund um CC als Einladung für die Club-Gala haben beim FC Sion Tradition. 2015 war Christian Constantin als Napoleon, 2018 dann in Begleitung vom Comedy-Duo Vincent Kucholl und Vincent Veillon als Elvis zu sehen.

Teaser 2018:

Ganzer Film 2018:

Ausschnitt aus dem Film 2015:







Auch dieses Jahr sind Vincent et Vincent dabei. Gedreht wurde der Clip laut Le Matin an einem Strand in der Karibik. Das volle Video von ungefähr 20 Minuten Länge wird bei der FC-Sion-Club-Gala am 25. März zu sehen sein, wie es bei der Medienstelle des FC Sion auf Anfrage von persoenlich.com heisst. (yk)