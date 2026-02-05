Ewigi Liebi: Weltpremiere mit Standing Ovations

Publiziert am 05.02.2026

Der Kinofilm «Ewigi Liebi – der Film» feierte am Mittwochabend seine Weltpremiere im Blue Cinema Abaton in Zürich. Das Publikum empfing die Kinoadaption des erfolgreichsten Schweizer Musicals aller Zeiten mit Standing Ovations, wie es in einer Mitteilung heisst.

Auf dem roten Teppich präsentierten sich die Hauptdarsteller Luca Hänni, Elena Flury, Susanne Kunz und Pasquale Aleardi sowie Regisseur Pierre Monnard, Drehbuchautor Urs Bühler und Reto Schärli von Zodiac Pictures. Ebenfalls anwesend waren die Musical-Schöpfer Roman Riklin und Dominik Flaschka.

Zu den Gästen des Abends zählten Paola Felix, Stefanie Heinzmann, Padi Bernhard, Beat Schlatter, Pascale Bruderer, Francine Jordi, Monika Kälin, Michael Rauchenstein, Martin Candinas, Fabienne Louves und Sebastian Bürgin. Sandra Studer führte durch den Abend.

Der Film erzählt die Geschichte von Heidi und Daneli, die sich 30 Jahre nach ihrer Trennung wiederbegegnen und die Möglichkeit erhalten, in die Vergangenheit zu reisen. Die romantische Komödie verbindet Schweizer Mundart-Hits mit einer zeitgemässen Erzählweise. Für Luca Hänni ist es das Schauspieldebüt in einer Kinoproduktion. In Nebenrollen sind Sebastian Bürgin (Baschi), Schwingerkönig Matthias Sempach und Fabienne Louves zu sehen.

Produziert wird «Ewigi Liebi» von Zodiac Pictures in Koproduktion mit SRF, SRG und CH Media, in Zusammenarbeit mit Maag-Moments. Die Ausstrahlung bei SRF ist für 2027 geplant. Das zugrundeliegende Musical hatte laut einer Mitteilung über 720’000 Zuschauer erreicht.

Am 12. Februar startet «Ewigi Liebi – der Film» in den Deutschschweizer Kinos. (pd/cbe)