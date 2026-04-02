Legenden-Treff: Wenn drei Jubilare zusammenkommen

Publiziert am 02.04.2026

Die Kommunikationsprofis Jack Stark und Heier Lämmler sowie Musiklegende Pepe Lienhard verbindet vieles. Zum einen feiern sie in diesem Jahr Jubiläen: Stark wurde 90-jährig, Lämmler 75 und Lienhard in der vergangenen Woche 80-jährig. Ein Grund für Kommunikationsprofi Heier Lämmler, einen gemeinsamen Besuch bei Jack Stark in Zumikon zu arrangieren.

«Wir haben ja alle drei mehrere Jahre bei Freddy Burger miteinander gearbeitet», so Lämmler. «Jack Stark war mein Vorgänger als Pressechef von Udo Jürgens und Pepe Lienhard.» Zudem sei der spätere Tele-Chefredaktor zuvor wohl der prägnanteste People-Journalist der Schweiz gewesen. So habe er auch die legendären Tele-Kreuzfahrten organisiert, an denen auch Pepe Lienhard und einmal sogar Udo Jürgens teilnahmen.

«Mein Credo ist es, die Lebenden zu feiern», so Lämmler. Darum habe er den 1. April zum gemeinsamen Feiertag erklärt. (ma)