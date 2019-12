Am Samstag, 11. Januar entscheidet sich im Zürcher Aura, welche Schweizer Persönlichkeiten des Jahres die Glorys in den fünf Kategorien Crazy, Style, Love, Emotion und Like gewinnen. Ausgezeichnet werden das verrückteste Handeln, das stilsicherste Auftreten, die grösste Liebe, der emotionalste Moment und der stärkste Auftritt in den sozialen Medien im Jahr 2019. Zudem wird die oder der Prominente des Jahres mit dem Golden Glory ausgezeichnet.

In einer Mitteilung vom Montag informiert SRF über die Normierten. Diese sind Folgende:

Kategorie Crazy: Köchin Irma Dütsch, Entertainer Christian Jott Jenny, Künstlerin Ursula Stalder

Kategorie Style: Köchin Rebecca Clopath, Rocker Tommy Henriksen, Musiker Marc Sway

Kategorie Love: Künstler Wolfgang Beltracchi mit Helen Beltracchi, Moderator Sven Epiney mit Michael Graber, Schriftstellerin Blanca Imboden mit Peter Bachmann

Kategorie Emotion: die Mundart-Popmusiker Hecht, Sportler Beat Hefti, Kabarettistin Birgit Steinegger

Kategorie Like: Kabarettist Stefan Büsser, Komiker Jonny Fischer, Creators Saturday & Sunday

Kategorie Golden Glory: Alle Kategorien-Nominierten

Alle Nominierten werden ab Sonntag, 5. Januar 2020, bei «G&G» vorgestellt. Gevotet werden kann jetzt breits auf srf.ch/glorys. Zu gewinnen gibt es zwei VIP-Tickets für die Glory-Verleihung vom Samstag, 11. Januar 2020.

Die Gewinnerinnen oder Gewinner werden durch die Redaktionen der Presenting Partner Tele und Glückspost und von der «G&G»-Redaktion ermittelt. Alle Highlights der Glory-Verleihung sind in «G&G Weekend» am Sonntag, 12. Januar 2020, um 18.50 Uhr auf SRF 1 zu sehen. Moderiert wird die Spezialsendung von Nicole Berchtold. (pd/eh)