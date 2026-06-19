19.06.2026

Fyrabig

Werbebranche trifft sich in der Badi

Swiss Post Advertising hat ihren fünften Branchenanlass im Seebad Tiefenbrunnen durchgeführt. Über 230 Personen aus der Werbe-, Kommunikations- und Medienbranche nahmen teil. Die Bilder.
Fyrabig: Werbebranche trifft sich in der Badi
Ein beliebtes Fotomotiv: Oliver Egger, Leiter Medien- und Werbemarkt, und Sabrina Wettstein, Leiterin Verkauf bei Swiss Post Advertising. (Bilder: zVg)
Publiziert am 19.06.2026

Ein Teil der Gäste reiste am Donnerstag per Extraschiff an. Vor Ort empfing das Team von Swiss Post Advertising die Anwesenden, anschliessend folgten Apéro, Abendessen und der Austausch innerhalb der Branche. Sabrina Wettstein, Leiterin Verkauf Werbemarkt, bedankte sich bei Kundinnen, Kunden und Partnern und lässt sich in einer Mitteilung mit den Worten zitieren, der Abend stehe für «echte Begegnungen, nachhaltige Wirkung und relevante Momente, die in Erinnerung bleiben».

Direkt nach der Ansprache leitete eine Tanzperformance vom offiziellen in den geselligen Teil über. Für zusätzliche Nati-Stimmung sorgte die Live-Übertragung des WM-Spiels der Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina (die Partie endete 4:1).



Der «Fyrabig» findet seit 2022 statt und führte bislang an den See, in die Berge, auf einen Hof und auf ein Dach. Mit der Ausgabe in der Badi setzt Swiss Post Advertising die Reihe der wechselnden Schauplätze fort. (pd/cbe)


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