Swiss Cartoon Award 2025: Wespe-Putin von Pitch Comment geehrt

Publiziert am 12.12.2025

Der Cartoonist Pierre-Olivier Comment, bekannt unter dem Zeichnernamen Pitch Comment, ist mit dem Swiss Cartoon Award 2025 ausgezeichnet worden. Der 55-jährige Jurassier erhielt den mit 1000 Franken dotierten Preis am Donnerstagabend im Museum für Kommunikation in Bern im Rahmen der Vernissage der Ausstellung Gezeichnet 2025, heisst es in einer Mitteilung.

Der prämierte Cartoon «Poutine teste l'OTAN» war am 19. September in der Westschweizer Satirezeitschrift Vigousse erschienen. Die Zeichnung zeigt Putin als Wespe, die um die NATO kreist. Jury-Mitglied Nico Gurtner begründete die Wahl: «Das ist ein Cartoon wie ein Wespenstich. Er trifft eine Alltagssituation, die wir alle kennen: Die Wespe, die um den Tisch rumschwirrt und alle sagen, man solle nicht hektisch reagieren. Das trifft die politische Situation so genau.»

Den zweiten Platz belegte Philippe Baumann (Debuhme) mit seinem Cartoon «Accord de paix à Gaza» aus Vigousse, der sich mit der Haltung des Bundesrats zum Gaza-Konflikt auseinandersetzt. Der dritte Platz ging an Tom Künzli (Tomz) für «Unterversorgung» aus dem Magazin doc.be, das die Situation im Gesundheitswesen thematisiert.

Die Jury wählte aus 267 Cartoons und Karikaturen von 55 Zeichnerinnen und Zeichnern. Der Swiss Cartoon Award wird seit 2023 vom Verein Gezeichnet vergeben und zeichnet Arbeiten aus, die das Jahr besonders treffend darstellen. Alle eingereichten Arbeiten sind bis 22. Februar in der Ausstellung Gezeichnet 2025 im Museum für Kommunikation zu sehen. (pd/spo)