Träume werden wahr: Wunderlampe bringt Anastacia ins Wohnzimmer

Serie zum Coronavirus

«Oftmals beginne ich hemmungslos zu weinen»

Der Zürcher Starfotograf Hannes Schmid hat in Kambodscha mit «Smiling Gecko» sein eigenes Hilfsprojekt und erlebt die Not hautnah. In Folge 39 unserer Interview-Serie spricht er über die Auswirkungen der Coronakrise und seine aufwühlende Arbeit vor Ort.

von Matthias Ackeret