IAA: Young Chapter feiert 30. Geburtstag

Publiziert am 01.07.2026

Die Feier fand im Braschler's statt, rund 70 Mitglieder und Gäste aus der Marketing- und Kommunikationsbranche nahmen teil. Begrüsst wurden sie von den IAA-Young-Professionals-Vorstandsmitgliedern Joséphine Chamoulaud, CEO von Smile Insurances, und Ismail Wicki, Senior Manager National Sales bei Weischer.Cinema, sowie von IAA-Geschäftsführerin Chantal Landis.

«Ich freue mich, mit so vielen jungen Mitgliedern und Branchenkolleg:innen auf drei Jahrzehnte IAA Young Professionals anstossen zu dürfen. Das YP Chapter wurde 33 Jahre nach dem Swiss Chapter hier in der Schweiz ins Leben gerufen, um die Themen und Bedürfnisse der jungen Marketer zu stärken», wird Wicki in der Mitteilung zitiert.

Landis verweist darauf, dass ein Teil der ehemaligen YP-Vorstandsmitglieder der IAA weiterhin angehöre. Die IAA ist eine internationale Organisation mit Sitz in New York, die nach eigenen Angaben über 4400 Mitglieder aus Wirtschaft, Medien und Kommunikation vereint. Das Schweizer Young Chapter organisiert im Rahmen des Verbands Networking-Anlässe und Weiterbildungsformate für jüngere Branchenangehörige. (pd/cbe)