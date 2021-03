Lürzers Archiv: Youri Laubscher neu aufgenommen

Das Lürzers Archiv und eine internationale Expertenjury haben Youri Laubscher als Digital Artist in der Rubrik «People» aufgenommen. Seine kreative Bildbearbeitung eines Heilsarmee-Sujets sei eine Bereicherung für das Special Book «200 Best Digital Artists worldwide 21/22», heisst es in einer Mitteilung.

Youri Laubscher schloss 1993 sein Studium an der «School of Arts Appliqués» in La Chaux-de-Fonds als Diplom-Grafikdesigner ab. Von 1998 bis 2019 war er Art Director bei diversen Agenturen, unter an anderem bei I/B/L Solothurn,bei Pucci, Sulzer Zürich, bei Freiburghaus und Partner Bern sowie bei OSW Basel. Er prägte und entwickelte das Erscheinungsbild diverser Werbekampagnen auf nationaler und internationaler Ebene. Seit 2019 ist er sein eigener Chef und hat sich mit der Agentur Yourimages selbstständig gemacht.

«Ich erhoffe mir von dieser Auszeichnung, weitere High-Level-Bildwelten realisieren zu können und neue Kontakte zu talentierten Fotografen und mutigen Kunden zu knüpfen», wird Youri Laubscher in der Mitteilung zitiert. (pd/lom)