Deutschen Gesellschaft für Philosophie: Yves Bossart und Barbara Bleisch werden geehrt

Publiziert am 09.09.2024

Die SRF-Moderationspersönlichkeiten Yves Bossart und Barbara Bleisch gewinnen den Prophil-Preis 2024, wie SRF schreibt. Der Preis der Deutschen Gesellschaft für Philosophie wurde in diesem Jahr erstmals verliehen und soll künftig alle drei Jahre vergeben werden. Die Auszeichnung würdigt herausragende Verdienste um die Förderung der Philosophie.

«Wir freuen uns über die grosse Anerkennung, die uns und unserem Bemühen zukommt, philosophische Fragen und Themen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen», sagt Bleisch. Und auch Bossart freut sich: «Wir und das ganze Team freuen uns riesig über diese wundervolle Wertschätzung unserer Arbeit. Es lebe die Philosophie!»

Der Preis zeichnet Persönlichkeiten aus, die sich in besonderem Masse um die Verbreitung und Förderung der Philosophie verdient gemacht haben. Die Preisverleihung findet am 22. September 2024 im Rahmen des Deutschen Kongresses für Philosophie in Münster statt. Der Preis ist mit einem Preisgeld von 5000 Euro dotiert. (pd/wid)