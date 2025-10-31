Bandara: Zehn Jahre immersive Erlebnisse

Publiziert am 31.10.2025

Die Zürcher Agentur Bandara präsentierte anlässlich des Jubiläums ausgewählte Projekte aus ihrem Portfolio, darunter das für den Best of Swiss Apps Master nominierte VR-Erlebnis «VirtuAllalin» und den Lindt-AR-Adventskalender, der dieses Jahr in zwölf Ländern lanciert wird. Neu kommt dabei auch der chinesische Markt hinzu.

Für das kulinarische Rahmenprogramm sorgte die Agentur mit speziellen Drinks: «Augmented Aperol», «Holo Hugo» und «Meta Mule» standen auf der Liste. Das musikalische Element stammte vom von Bandara selbst entwickelten KI-Tool «Bandara Birthday Beats» – mit diesem konnten Besuchende einen personalisierten Jubiläumssong mit individueller Widmung und im gewünschten Musikstil generieren.

Seit der Gründung im Jahr 2015 hat Bandara laut eigenen Angaben über 400 Projekte mit immersiven Technologien realisiert. Das Kernteam der Agentur umfasst heute sieben Personen. (pd/cbe)