Förderpreis für Fotografie: Zehn top Arbeiten junger Fotografinnen

Am Samstag, 14. Juni 2019, hat die Jury des 23. vfg Nachwuchsförderpreises mit Peter Bialobrzseki (Fotograf, Hamburg), Brigitte Lustenberger (Fotografin, Bern), Nora Mathys (Fotohistorikerin, Musée d’Élysée, Lausanne), Lizzie Sadin (Fotografin, Paris), Salvatore Vitale (Fotograf und Chefredaktor YET Magazine, Lugano) in Zürich die zehn besten Arbeiten junger Fotografinnen und Fotografen nominiert. Die zehn Finalisten 2019 in alphabetischer Reihenfolge sind:





Mikhail Bushkov - Zürich

Tomasz Fall - Le premier homme

Pierre Emmanuel Fehr - Leros

Vlora Imeri - Il était une fois

Clément Lambelet - Inextinguishable Flowers

Yann Laubscher - Ceux du Monde

Diego Saldiva - Break of Day

Maxi Schmitz - EGOTOPIA

Florian Spring - Behind the Fence

Fred Walter Uhlig - Fünf Betrachtungen über das, was man gemeinhin als das Vergangene bezeichnet





Der vfg Nachwuchsförderpreis hat laut einer Mitteilung zum Ziel, junge Talente zu fördern und bietet jungen Fotografinnen und Fotografen eine Plattform, ihre Arbeiten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen (ein Katalog, fünf Ausstellungen).

Die Preisverleihung und Eröffnungsausstellung findet am 5. September 2019 in der Photobastei in Zürich. Die Ausstellung mit allen zehn Arbeiten geht anschliessend auf Reisen und wird in Lausanne (Galerie l’Elac), Basel (Oslo 8), Schaffhausen (Kammgarn West) und in Stuttgart (Art Space) gezeigt. (pd/eh)