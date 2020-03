Nach dem Bundesratsentscheid zur Verlängerung des Veranstaltungsverbots in der Schweiz musste in Absprache mit den lokalen und kantonalen Behörden sowie mit Zermatt Tourismus auch das Zermatt Unplugged Festival 2020 (14. bis 18. April) abgesagt werden. «Die emotionalen und auch die finanziellen Auswirkungen dieser Absage treffen uns als Veranstalter und als Team hart», wird Geschäftsführer Rolf Furrer in einer Mitteilung zitiert. «Die Gesundheit und Sicherheit unserer Besucher, Künstler, Partner und Mitarbeiter haben aber natürlich oberste Priorität.»

Gekaufte Tickets für das Zermatt Unplugged 2020 werden zurückerstattet. Details und weitere Informationen zum Vorgehen werden am 16. März auf der Webseite zermatt-unplugged.ch aufgeschaltet. Alle Ticket-Käufer werden persönlich per E-Mail benachrichtigt. «Wer ein Hotel gebucht hat, meldet sich beim jeweiligen Hotel oder der Buchungsplattform», informiert die Festivalleitung weiter.

Zermatt Unplugged 2021

«Wir werden in den kommenden Monaten intensiv daran arbeiten, die negativen wirtschaftlichen Folgen der Absage zu mildern und den notwendigen Rahmen zu schaffen, damit das Festival 2021 vom 13. bis 17. April wieder durchgeführt werden kann», so Rolf Furrer. Im Namen seines ganzen Teams ergänzt er: «Wir danken unseren Partnern, Supportern, Künstlern, Freunden und Unplugged-Liebhabern für ihre Unterstützung und ihre Treue und hoffen sehr, dass das Festival 2021 wieder stattfindet.» (pd/cbe)