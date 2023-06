10 Jahre Jeff Zürich: Zum Geburtstag ein Hotel eröffnet

Die Kreativagentur Jeff, von der NZZ «Kinder vom Bullerbüro» genannt, feiert ein Jahrzehnt «voller aufregender Anlässe, harter Arbeit und ausserordentlichen Erlebnissen», wie es in einer Mitteilung heisst. Neben Spin-offs wie der Messe Man’s World und dem digitalen Kreativstudio Staay Interactive, erfand Jeff in den letzten zehn Jahren auch den kleinsten Ikea-Store der Welt, initiierte den Mercedes-Benz Urban Hunt und träumte für die ZKB von einer Seilbahn über den Zürichsee.

Dass Jeff auch nach zehn Jahren noch weiterträumt, zeigt das eigene Hotel Jeff am Zürcher Limmatquai. In diesem Erlebnisresort konnten geladene Besucherinnen und Besucher laut Mitteilung eine Woche lang an diversen Aktivitäten wie Midjourney Prompting, RGB & Panettone, Out-of-the-Brain-Storming oder Skyline Yoga teilnehmen. Diese 14 sogenannten Zimmerstunden waren laut eigenen Angaben komplett ausgebucht, 154 Personen aus 34 verschiedenen Unternehmen hätten daran teilgenommen.

Die Jubiläumswoche schloss die Träum-wiiter-Party am Samstag mit Beats, Drinks und weiteren Erlebnissen ab. Rund 500 geladene Gäste besuchten die Agentur an ihrem Hauptstandort in der Zürcher Binz. Sie tanzten zu Live DJ-Sets und Openair-Konzerten, tranken den «Drink of Dreams» oder liessen sich von Experience-Räumen in die Welt der Träume begleiten.

Das Jeff-Jubiläum geht weiter: Nach dem bereits veröffentlichten Jubiläumssong von Pitch Werber feat. Jeff gibt es im Juli eine Social-Content-Serie, die die alltäglichen Herausforderungen bei Jeff unterhaltsam überspitzt. Und für die Mitarbeitenden selbst ist im September ein Überraschungswochenende nach unbekannt geplant.

«Auch nach zehn Jahren Agentur hat Jeff nicht ausgeträumt», so die Agentur. Das Jubiläumsjahr zeige «ein weiteres Mal, dass die Kommunikationsagentur aus der Binz sich die Freiheit nimmt, das zu machen, was Menschen begeistert und ihr selbst gefällt». (pd/cbe)