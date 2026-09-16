Poster Safari: Zurich Design Weeks in Plakatform

Publiziert am 16.09.2026

Die diesjährige Poster Safari des Atelier Landolt Pfister (ALP), im Rahmen der Zurich Design Weeks vom 17. bis 29. September, widmet sich dem Thema «Out of…». Es soll den Übergang vom Vertrauten ins Neue aufgreifen.

Ausgewählte visuelle Gestalterinnen, Grafikdesigner und Designagenturen zeigen grossformatige Plakate im öffentlichen Raum Zürichs. Goldbach Neo unterstützt das Projekt seit dessen Gründung als Partnerin und stellt die Plakatflächen zur Verfügung, teilt der Werbevermarkter mit.

Die gezeigten Arbeiten sind auch digital zugänglich: Über Augmented Reality werden die Plakate um zusätzliche gestalterische und erzählerische Ebenen erweitert.

Die Zurich Design Weeks seien überzeugt, dass das Projekt einen relevanten Beitrag zur zeitgenössischen Gestaltungskultur leiste und gleichzeitig die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragestellungen fördere, wird in der Mitteilung betont.

Das Engagement für die Poster Safari soll kreativer Plakatgestaltung eine Bühne mitten im öffentlichen Raum bieten, erklärt Michelle Sameli, Head of Marketing & Communication bei Goldbach Neo. Das Projekt zeige auf besondere Weise, welche gestalterische Kraft im Medium Plakat stecke und wie sich analoge und digitale Erlebnisse miteinander verbinden liessen. (pd/spo)