Die Beschatter: Zwei Folgen machen den Auftakt der Krimiserie

Der Ex-Polizist Leo Brand (gespielt von: Roeland Wiesnekker) gründet aus finanzieller Not eine Schule für angehende Detektive. Um das Maximum aus der Schule zu holen, lösen seine dilettantischen Anfängerinnen und Anfänger echte Fälle. Die verwahrloste Agotha (Meryl Marty) mausert sich bald von einer zahlungsunfähigen Nervensäge zu Leos Lieblingsschülerin. Sie will Detektivin werden, um ihre vermisste Mutter wiederzufinden. Doch diese Suche droht ein schreckliches Geheimnis aus Leos Polizeivergangenheit ans Tageslicht zu bringen. In weiteren Rollen sind Martin Rapold, Esther Gemsch, Martin Vischer, Dardan Sadik und Martin Butzke zu sehen, wie es in einer Mitteilung von SRF heisst.

Die neue Serie aus Basel «Die Beschatter» ist eine Krimikomödie, in deren Hintergrund ein düsterer Thriller brodelt (persoenlich.com berichtete). Dieser doppelte Boden habe den Regisseur Michael Steiner laut Mitteilung dafür begeistert, zum ersten Mal in einer Serie Regie zu führen. Seine breite Erfahrung von der Jugendkomödie «Mein Name ist Eugen» über den Wirtschaftsthriller «Grounding» bis hin zum Horrorfilm «Sennentuntschi» erlaube ihm, mit Leichtigkeit zwischen den Genres zu wechseln.

Die SRF-Serie ist eine Geschichte um Zugehörigkeit, Familie, Misstrauen und Loyalität. Sie stammt von der Erfolgsautorin Simone Schmid und Regisseur Francesco Rizzi. Simone Schmid sammelte ihre erste Serienerfahrung als Ko-Autorin bei der SRF-Serie «Der Bestatter» und schaffte mit dem Kinohit «Zwingli» den Durchbruch auf der grossen Leinwand, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Im «Writers Room» habe André Küttel, Autor von «Platzspitzbaby» und Ghostwriter für Michael Elsener, Susanne Kunz und Massimo Rocchi, für die «unabdingbare Prise Humor» gesorgt. Krimi-Autorin Christine Brand unterstützte das Team mit ihrer Expertise für spannende Fälle. Die in Zürich ansässige Turnus Film produzierte die Serie unter der Leitung von Anita Wasser und Michael Steiger für Schweizer Radio und Fernsehen SRF.

Anlässlich des Starts der TV-Serie findet am Sonntag, 30. Oktober 2022, auf dem Basler Marktplatz ein Public Viewing statt, wie es weiter heisst. Ab 19.30 Uhr werden in Anwesenheit von mehreren Protagonistinnen und Protagonisten der Krimiserie die Folgen 1 und 2 auf einer grossen LED-Wand gezeigt. Das Public Viewing wird durch das Präsidialdepartement in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Fernsehen, Play Suisse und Balimage organisiert. (pd/tim)

