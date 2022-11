Hinter den Kulissen von SRF läuft vieles. Radio und Fernsehen sind auf dem Weg in eine digitale Zukunft. In der neuen Videoserie «2 Minuten mit Nathalie Wappler» gibt die Direktorin einen Einblick.

Was hat sich aus ihrer Sicht am meisten verändert, seit sie vor drei Jahren mit dem Projekt «SRF2024» gestartet ist? Dieser und vielen weiteren Fragen aus der SRG-Community stellt sich Nathalie Wappler in der Videoserie. Die erste Folge ist seit Dienstagabend online. (pd/cbe)