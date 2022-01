ADC Young Creatives Award: 140 Youngsters am Briefing-Event

Am Mittwochabend fand online der diesjährige Briefing-Event des ADC Young Creatives Awards statt. Philipp Skrabal, Chief Creative Officer bei Farner und ADC Vizepräsident, begrüsste die rund 140 Interessierten mit einer Aussicht auf das, was die Youngsters im Falle einer Auszeichnung erwartet: Zu gewinnen gibt es wie immer vier der begehrten ADC Young Creatives Awards in den Kategorien Film, Outdoor, Direct und Cyber.

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Young Creatives Awards können zudem Mitglieder des «Young ADC» und somit Teil des ADC Switzerland werden. Das Besondere dabei: Die Young Professionals erhalten ein «Ticket» zum Mitjurieren bei der nächsten ADC-Jurierung und entscheiden somit über die Shortlist- und Bronze-Awards am ersten Jury-Tag.

Es folgten Karina Chodorowska, Leiterin Vermarktung Werbung bei der Schweizerischen Post und Urs Krucker, Stratege mit spannenden Hintergrundinformationen zum Briefing und zur Strategie der diesjährigen Briefinggeberin. Im Anschluss war wie immer genügend Zeit für Fragen und erste Denkanstösse, wie es in einer Mitteilung heisst.

Unter adc.ch gibt es sowohl das Briefing als auch sämtliche Einsendebestimmungen in Deutsch und Französisch. Einsendeschluss des ADC Young Creatives Award 2022 ist der 23. Februar 2022. (pd/cbe)