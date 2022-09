Farner: 150 Gäste beim Knabenschiessen-Apéro

Auch dieses Jahr wurde am Farner Kabenschiessen bei Wurst, Bürli und Salaten sowie inspirierenden Gesprächen mit Kundinnen und Freunden der Agentur angestossen und das Knabenschiessen in Zürich gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein hatten Persönlichkeiten aus dem Agenturnetzwerk, der Wirtschaft und der Politik einmal mehr die Gelegenheit, in ungezwungener Atmosphäre Kontakte zu knüpfen.

Wie es die Tradition verlangt, konnten die Gäste nebst Networking und Grilladen auch ihre Fähigkeiten am Schiesstand unter Beweis stellen und auf die Kürung zur Schützenkönigin oder zum Schützenkönig hoffen. (pd/wid)