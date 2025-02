Ad School: 17 Talente der Kommunikationsbranche zertifiziert

Publiziert am 28.02.2025

Für die Abschlussarbeit konnte Ochsner Sport als Fallstudie gewonnen werden. Im Briefing wurden die Studierenden aufgefordert, eine Kommunikationsstrategie für den Relaunch des Ochsner Sport Clubs mit besonderem Fokus auf die junge Zielgruppe zu entwickeln.

Die Teams, bestehend aus Kreativen und Strateginnen/Beraterinnen und Strategen/Beratern, präsentierten der Jury des Ad School-Schulrates und Vertretenden von Ochsner Sport ihre Abschlussarbeiten. Die Studierenden erhielten anlässlich der Zertifikatsfeier am Donnerstag in der ADC Galerie ihre Zertifikate. Zudem wurden 3 Gewinnerteams mit den begehrten Würfeln in Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet.

Die präsentierten Teams und ihre Abschlussarbeiten:

Gold mit Kampagne «Ox Club»

Silber mit Kampagne «Pay with Sweat»

Bronze mit Kampagne «Club Draw. Join to win.»

Die Absolvierenden der Ad School 2024:

Lehrgang mit Vertiefung Strategie:

Jessica Auer, Flurina Morf, Jérôme Rueff, Nadine Sperb, Jasmin Suter.

Lehrgang mit Vertiefung Kreation:

Dario Brazerol, Jan Feller, Natalie Friedrich, Alena Huber, Melis Karaali, Chantal Kocher, Dominik Kurmann, Marc Lutz, Severin Miszkiewicz , Gjin Paloka, Fabian Seiler, Jil Tölderer, Nora Wieszinski. (pd/awe)