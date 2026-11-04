Publiziert am 04.11.2026

Coop führt im November und Dezember die Sammelpromotion «Winterzeit» durch. Kundinnen und Kunden erhalten Marken, die sie gegen Winterartikel einlösen können. Die Aktion läuft vom 5. November bis 24. Dezember 2026, die gesammelten Marken können bis zum 31. Dezember 2026 eingelöst werden.

Die Agentur Valencia verantwortet die Kommunikation der Aktion. Sie entwickelte den Auftritt vom Naming über das Key Visual und die Promotions- und Online-Werbemittel bis zum Storyboard des TV-Spots.

Im Spot tritt Luchs Lou als digitaler Charakter auf. Eine Schneeflocke führt ihn durch eine Winterwelt, am Ende trifft er auf sein Plüschpendant inmitten der Sammelartikel. Den Spot hat Shining Film AG produziert.

Neben Printwerbemitteln und dem Sammelheft läuft die Kampagne unter anderem auf Online- und Social-Media-Plattformen sowie als TV-Spot. (pd/spo)