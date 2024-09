Andfrank: 180 Gäste feierten am ersten Agenturfest

Publiziert am 30.09.2024

Mehr als 180 Kunden, Partner, Freunde und Familienmitglieder folgten der Einladung von Andfrank, einer Agentur für Brand Communication und Healthcare Marketing. Der Abend startete mit einem Apéro in den eigenen Räumlichkeiten und setzte sich im Eisenwerk in Frauenfeld fort.



In lockerer und fröhlicher Atmosphäre wurde den Gästen im Eisenwerk ein abwechslungsreiches Programm geboten, schreibt die Agentur. Fünf Live-Showküchen und eine Bar waren offen, während Zauberer und Akrobaten für staunende Gesichter und gute Laune sorgten.

Im Zentrum des Abends stand dann ein Gespräch, in welchem SRF-Moderator Lukas Studer mit Gästen aus Wirtschaft und Wissenschaft über die Bedeutung von Offenheit im Berufsalltag und deren unterschiedlichen Facetten diskutierte. Die unterschiedlichen Ansichten regten zum Nachdenken an und lieferten Denkanstösse, den ein oder anderen Gast auch nach dem Event noch weiter beschäftigten.

Nico Strässle, Managing Director und Co-Owner von Andfrank, zeigte sich begeistert: «Es war ein inspirierender Abend mit vielen wertvollen Gesprächen und unvergesslichen Momenten. Wir wollten das Credo von Andfrank – die Offenheit – erlebbar machen. Dass dies so gut gelungen ist, freut uns sehr. Ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Abend so besonders gemacht haben.» (pd/wid)