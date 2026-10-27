McDonald’s beendet Ende Jahr sein Sponsoring der Fussball-WM, das 1994 begonnen hatte. Das berichtete das US-Fachmagazin Adweek, die Fifa hat den Ausstieg bestätigt. Die WM-Kampagne von Wieden+Kennedy New York lief in über 110 Ländern und war laut McDonald’s die grösste Marketingaktion des Jahres. Sie habe das Geschäft belebt, aber die Erwartungen nicht erfüllt, sagte Finanzchef Ian Borden bei der Präsentation der Quartalszahlen. Künftig will der Konzern weniger, dafür grössere Kampagnen lancieren, die auf eigenen Marken statt auf fremden Rechten beruhen. Mit den jüngsten Schlagzeilen um die Fifa habe der Entscheid nichts zu tun, so das Unternehmen. (nil)
27.10.2026
McDonald’s
Fast-Food-Konzern beendet Fifa-Sponsoring
Nach 32 Jahren läuft die Partnerschaft mit dem Weltfussballverband Ende 2026 aus. Die Kampagne zur WM in Nordamerika ist hinter den Erwartungen des Unternehmens zurückgeblieben.
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