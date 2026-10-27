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Sponsoring-Billboard ohne klassischen Dreh

Sponsoring-Billboard ohne klassischen Dreh

Die Swiss-Ski-Sponsoren zeigen sich auf SRF neu mit einem Film aus bestehendem Athletenmaterial.

BKW, Helvetia, Raiffeisen und Sunrise haben auf den Start der Wintersaison einen neuen gemeinsamen Auftritt vor den Schneesport-Übertragungen auf SRF lanciert. Statt neuer Aufnahmen kam bestehendes Athletenmaterial zum Einsatz, das mit 3D-, 2D- und KI-Werkzeugen weiterverarbeitet wurde.