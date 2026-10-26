Publiziert am 26.10.2026

Die SKP und die kantonalen und städtischen Polizeikorps führen die Kampagne gemeinsam durch. Weber & Partner, Büro für Kommunikation GmbH, hat den Slogan und die grafische Umsetzung entwickelt, wie die SKP auf Anfrage mitteilt.

Die Kampagne soll die Bevölkerung über Schutzmassnahmen gegen Einbruchdiebstähle informieren. Zudem soll sie die Menschen ermutigen, verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden. Die zentralen Botschaften lauten «Bei Verdacht: Tel. 117» und «Gemeinsam gegen Einbruch». «Einbruch in Sicht?» baut auf der Kampagne «Gemeinsam gegen Einbruch – Bei Verdacht Tel. 117» auf, die die Kantonspolizei Zürich entwickelt und während mehrerer Jahre umgesetzt hatte.

Erstmals wird die Kampagne gesamtschweizerisch umgesetzt, neben Deutsch, Französisch und Italienisch auch auf Rätoromanisch. Sie setzt auf digitale und klassische Kommunikationsmittel. Die Kampagne läuft während der einbruchsintensiven Wintermonate bis zum 28. Februar 2027. (pd/cbe)