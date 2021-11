Sechs Young Professionals qualifizierten sich gemäss Mitteilung durch den Gewinn am ADC Young Creatives Award 2021, der im März zum 14. Mal in Folge und mit einem Briefing vom Hauptsponsor McDonald's verliehen wurde: Isabelle Benz, Katharina Binder (beide TBWA\ Switzerland), Gaston Filippo, Johnny Grubenmann (beide Jung von Matt/Limmat), Nicole Jara Vizcardo, Elise Smidt (beide Wirz Communications). Auch die Gewinnerin der Auszeichnung «Student of the year» bei den ADC Awards 2021 ist neu an Board des Young ADC: Jasmine Jacot-Descombes (NZZ).

Ende August später taten es ihr die Sieger des Ad School-Lehrgangs 2021 gleich: Unter 39 Absolventen wurden die Gewinnerteams der drei besten Abschlussarbeiten im Auftrag von der CSS Versicherung gekürt und entsprechend mit einem Bronze-, Silber- und Goldwürfel geehrt. Als Young Professionals neu dazu gestossen sind: Ramon Alder (Alder Strässle & Partner), Benjamin Eugster (TBWA\ Switzerland), Patricia Kuster (Gin works), Yannick Lippuner, (Inhalt und Form), Martina Mach, (Stuiq), Marika Magnuszewska, Davide Schenker (beide Wunderman Thompson Switzerland), Jannic Mascello, Hannah Züttel (beide Wirz Communications), Alexander Raschle (Kernbrand), Julian Riegel, (Gruber & Ianeselli GmbH), Jelena Vujcic, (Sir Mary), Janine Zundel (Farner Consulting).

Die Young Professionals sind als Jurorinnen und Juroren bei der ADC-Jurierung dabei und stimmberechtigt bei der Shortlist- und Bronze-Auszeichnung. Sie werden durch den Jury-Chairman gleichmässig in alle Jury-Gruppen aufgeteilt. «Die aktive Beteiligung bei den Diskussionen mit den besten Kreativen in den Jury-Gruppen ist die beste Ausbildung», lässt sich ADC-Präsident Frank Bodin in einer Mitteilung zitieren.

Die Mitglieder des Young ADC haben zudem kostenlosen Zutritt zu sämtlichen Fachanlässen in der ADC-Galerie und die Möglichkeit, sich für Creative Camps und Events des ADC of Europe zu bewerben. (pd/tim)