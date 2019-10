Am Freitagabend feierten über 200 Gäste – Kunden, Partner und Mitarbeitende – im Haus der Kommunikation der Serviceplan Gruppe Schweiz im Zürcher Seefeld. Das traditionell-bayrische Oktoberfest fand dieses Jahr nach einer längeren Pause umso fröhlicher wieder statt, wie Serviceplan in einer Mitteilung schreibt.



Der CEO der Serviceplan Gruppe Schweiz, Christian Baertschi, erklärte kurz nachdem er das erste Fass Bier angezapft hatte: «Dieses Fest ist einmal mehr unser kleines Dankeschön an unsere Kunden, Mitarbeitenden und Partner für ihr Vertrauen in uns und unser einzigartig integriertes Agenturkonzept.» Gefeiert wurde mit eigener Band und feinstem Catering von Feinkost Käfer. Und natürlich den schönsten Dirndln und den strammsten Lederhosen südlich des Weisswurst-Grabens.





