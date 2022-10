Angesichts ihrer zunehmenden Erfolgswelle unter Jugendlichen hat sich die Finanz-App Yuh von Swissquote und PostFinance entschieden, den Studierenden zum Semesterbeginn ein «Startkapital» von 30 Franken zu schenken, wenn sie ein Konto eröffnen. Doch wie gelingt es, sich von den anderen Bankinstituten abzuheben, die ebenfalls mit Geldgeschenken um neue Kundschaft werben?

Die Antwort ist die Yuh-App, die neben der Gratis-Debitkarte und einem kostenlosen Konto den Einstieg ins Trading selbst bei kleinem Budget besonders einfach macht, wie es in einer Mitteilung heisst. Daher hatte die Kreativagentur Cavalcade die Idee, den Studierenden 30 Franken zu geben, mit denen sie tun können, was sie möchten. Sich auf der Stelle etwas Gutes gönnen oder für später in Aktienbruchteile investieren?

Dieses Konzept mit ganz konkreten Beispielen, die genau dort kommuniziert werden, wo die Studierenden ihr Geld ausgeben, gibt Yuh die Möglichkeit, auf sein Angebot und die Anlagefunktionen seiner App aufmerksam zu machen. So stellt am Taxistand des Zürcher Hauptbahnhof ein Plakat die Frage, ob man sich mit dem Geld eine Taxifahrt leistet oder die gleiche Summe in die Firma Uber investiert.

Oder in Lausanne lädt eine Plakatwand unweit eines berühmten Fastfood-Restaurants die Passanten ein, sich für den Betrag ein Menü zu bestellen oder als Kapital bei McDonald's anzulegen.

Mit dieser präzisen Medienbuchung und den sehr zielgerichteten Botschaften ist es laut Mitteilung gelungen, dieser Aktion mehr Wirkung zu verleihen, «denn damit wird sie auf Anhieb greifbar und spricht die gewünschte Zielgruppe noch direkter an».

Verantwortlich bei Yuh: Sonia Milici (Head of Marketing and Sales), Laila Bogaert (Brand Marketing Manager), Alain Greter (Brand Marketing Manager), Gloria Masala (Digital Marketing Manager); verantwortlich bei Cavalcade: David von Ritter (Creative Director), Boris Declerck (Concept-Copywriting), David Lesage (Art Director), Camille Natalini (Graphic Designer), Laure Delaude (Account Manager). (pd/cbe)