Unter dem Motto «Yoga für Artenvielfalt» informiert der WWF Deutschland über das drohende Massensterben und ruft anlässlich des internationalen Artenschutz-Tages zum Spenden auf.

Vom Delfin über die Robbe bis hin zur Schildkröte steht die Natur Pate bei rund vierzig Yogaposen, bei denen viele tierische Vorbilder akut bedroht sind. Bei den speziell für den WWF veranstalteten Yogaklassen könne jeder Teilnehmer sein inneres Gleichgewicht finden und gleichzeitig das äussere Gleichgewicht der Natur stärken. «Denn die rund 500 teilnehmenden Yogastudios spenden den gesamten Erlös ihrer Yogastunden an die Artenschutz-Programme des WWF», schreibt die Agentur Yogagold Zürich in einer Mitteilung.

Entwickelt und umgesetzt wurde die 360-Grad-Kampagne von WWF und Yogagold Zürich. «Das Einzigartige bei diesem Projekt ist sicherlich, dass wir unsere drei grossen Leidenschaften Kreativität, nachhaltige Kommunikation und Yoga miteinander verbinden und für einen guten Zweck einsetzen konnten», lässt sich Kreativdirektorin Susen Gehle von Yogagold in der Mitteilung zitieren.

«Die grösste Herausforderung bei der Umsetzung der Kampagne bestand sicherlich darin, Fotos von den bedrohten Arten zu finden. Diese sind meist genauso selten, wie die Tiere selbst. Bis dann noch ein Bild der Banggai Krähe oder des Ährenträgerpfaus in der richtigen Position war, war einiges an Recherche-Arbeit erforderlich», so Kreativdirektor Andy Lusti von Yogagold.

Um die Vielfalt der bedrohten Arten erlebbar zu machen, setzt die Kampagne bewusst auf eine grosse Vielfalt an Motiven und zeigt so, dass das sechste Massensterben nicht nur Tiger und Eisbären, sondern auch weniger bekannte aber genau so einzigartige und wichtige Arten betrifft. Alle weiteren Infos sowie die Yogastunden zur WWF-Spendenkampagne finden Sie auf der Kampagnen-Plattform.

