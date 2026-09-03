Publiziert am 03.09.2026

Der Spot ist gemäss einer Mitteilung als erste Episode einer länger angelegten Zusammenarbeit konzipiert. Es seien mehrere weitere Spots und Aktivierungen entstanden, die im Lauf des Jahres folgen sollen, schreibt die Agentur Rizes in einer Mitteilung.

Bereits vor der Veröffentlichung des Films hatte die Marke mit einer Guerilla-Aktion auf sich aufmerksam gemacht: einem «Hard Shampoo», einem als Kosmetikprodukt verpackten Getränk in den Sorten Lemon und Peach, mit einem auf der Verpackung deklarierten Alkoholgehalt von 42 Volumenprozent. Das Produkt ist gemäss Mitteilung als limitierte Auflage tatsächlich im hauseigenen Onlineshop erhältlich.

Ausgespielt wurde die Kampagne zunächst an den Fanzones der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 im Wallis, wie es auf Anfrage heisst. Aktuell läuft sie digital in der Westschweiz, eine Ausweitung auf die ganze Schweiz sei laut Mullet Tea in Planung.

Auf der Vertriebsseite baut Mullet Tea die Präsenz im Detailhandel aus: Die Getränke sind neu auch in einem Netzwerk von Coop-Filialen erhältlich. (pd/cbe)