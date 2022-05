Frauenarbeit: 60 Frauen treffen sich zum Networking-Lunch

Rund 60 Frauen aus den Bereichen Finanz, Medien, Marketing, Kommunikation und Kultur sind am Freitag einer exklusiven Einladung der Stiftung Frauenarbeit gefolgt. Sie trafen sich zum Lunch und Networking in der Schweizer Galerie in der Kronenhalle in Zürich. Der Anlass wurde zum zweiten Mal durchgeführt.

«Es wurde viel gelacht, intensiv ausgetauscht, vernetzt und Pläne für die Zukunft geschmiedet. Hulda Zumsteg, Patronne der Kronenhalle, wäre bestimmt stolz gewesen», sagt Rod-Werberin und Initiantin der Stiftung Regula Bührer Fecker.

Bührer Fecker hat die Plattform Frauenarbeit vor fünf Jahren initiiert. Ziel ist es, junge Frauen mit beruflichen Ambitionen zusammenzubringen, zu bestärken und zu inspirieren. Mittlerweile zählt die Community auf Instagram mehr als 12’000 Followerinnen und ist aktiv im Vorstellen und Vernetzen mit weiblichen Schweizer Role Models. (wid)