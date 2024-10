Streuplan: «60 Sekunden» für die Früherkennung psychischer Probleme

Publiziert am 10.10.2024

Zeit ist Geld. Die psychische Gesundheit von Mitarbeitenden ebenfalls – schliesslich kostet die Überlastung von Arbeitnehmenden die Schweizer Wirtschaft jährlich rund 6,5 Milliarden Franken. Diese beiden Tatsachen verknüpft die Zürcher Agentur Streuplan für Pro Mente Sana in ihrer Kampagne «60 Sekunden», die sie zum Welttag der psychischen Gesundheit lanciert.

Zentral dabei sei die 60-sekündige Videobotschaft, die Führungskräfte sowie Verantwortliche aus dem HR und dem betrieblichen Gesundheitsmanagement direkt anspricht, heisst es in einer Medienmitteilung.

Der Spot rückt die Relevanz «psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz» in den Fokus und präsentiert gleichzeitig die Investition in das Programm «Ensa Erste-Hilfe-Kurse für psychische Gesundheit» als lohnender Teil der Lösung – lohnend nicht nur auf einer zwischenmenschlichen Ebene, sondern auch deshalb, weil sich jeder in die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden investierte Franken in mehr als doppelt so hohen Einsparungen und Kostensenkungen niederschlage. Etwa durch Steigerung der Zufriedenheit, durch die Reduzierung von Ausfällen oder aufgrund sinkender Fluktuation, wie die Agentur Streuplan schreibt.

Die von Ensa angebotenen Kurse basieren auf dem Konzept «Mental Health First Aid». Dieses schliesst die Lücke zwischen den bereits etablierten Präventions- und Interventionsangeboten: Die Ensa Erste-Hilfe-Kurse für psychische Gesundheit sind darauf ausgelegt, Mitarbeitende zu befähigen, frühzeitig psychische Probleme bei Kolleginnen und Kollegen zu erkennen, angemessen darauf zu reagieren und professionelle Hilfe zu vermitteln – bevor es zu spät ist.

Die Kampagne richtet sich an Unternehmen und Organisationen jeder Art und Grösse. Also auch an solche, die in der Werbebranche tätig sind. Und 60 Sekunden sollten eigentlich alle für die psychische Gesundheit seiner Mitarbeitenden aufbringen können. (pd/nil)