Jedes Spiel bei der EM wird zum 90-Minuten-Krimi. Insbesondere, wenn die Schweizer Nati auf den Platz geht. Hier werden Zweifel-Chips nicht nur zum vielfältigen Spielbegleiter, sondern vielmehr zur leckeren Nervennahrung, die bei jedem Spiel unbedingt dazugehört.

Genau deshalb lanciert Zweifel passgenau zum EM-Start die auf 1000 Stück limitierte Chips-Packung, die garantiert 90 Minuten hält. Inhalt: 1 Kilogramm feinste Zweifel Paprika-Chips. Und damit die Chips- und Nati-Fans schön im Spielrhythmus bleiben, signalisieren entsprechende Markierungen auf der Packung, wie weit sie sich schon in Richtung Schlusspfiff gesnackt haben.

Begleitet wird die XXL-Aktion von inszenierungsstarken POS-Massnahmen, OOH sowie DOOH und auf Social Media durch einen mittels CGI gestalteten Truck, der versucht, die überdimensionale Spezial-Chips-Tüte von Zweifel im Stile eines Schwertransporters durch die Strassen zu zirkeln.

In Zusammenarbeit mit Jung von Matt Limmat und den Expertinnen und Experten für Crossmedia-Publishing, Fotografie und Bildbearbeitung bei Blish lanciert der Brand diese exklusive und limitierte Edition, die über einen Wettbewerb verlost und den Gewinner:innen zugestellt wird. Und das in einem Karton, der ganz im Sinne einer nachhaltigen Verwendung, in einen Töggeli-Kasten umgebaut werden kann. Teilnehmen kann, wer den Wettbewerbsbestimmungen in den Leporellos auf den Verpackungen aller Zweifel Chips- Sorten folgt, die bereits in den Regalen stehen.

Gina Chiellino, Managerin Brand Communication von Zweifel: «Internationale Fussballturniere sind für uns immer wichtige Touchpoints mit unserem Publikum. Denn Zweifel Chips sind der perfekte Snack zum Nervenkitzel. Deshalb wollten wir dieses Mal eine Produktidee lancieren, von der wir sicher sind, dass sie sofort verstanden und geliebt wird von unseren Kund:innen.»

Dominique Magnusson, Creative Director bei Jung von Matt Limmat: «Die Fussball-EM ist, wie andere grosse Sport-Ereignisse, immer auch ein Wettkampf der Werbeideen. Um auf- zufallen, braucht es Ideen, die hervorstechen und sich auf attraktive Weise kanal- und plattformgerecht deklinieren lassen. Die 90-Minuten-Packung schafft genau das.» (pd/wid)