Sechs Jahre ist es her, als das Schweizer Mobilitätsunternehmen Micro Mobility Systems das Konzept seines Microlinos im Rahmen des Genfer Autosalons präsentierte. Seither herrscht «grosses Interesse» am elektrischen City-Flitzer, wie es in einer Mitteilung heisst: So gibt es dem Hersteller zufolge bereits 27’000 Vorbestellungen für das Fahrzeug.

Als limitierte Edition wird nun die «Pioneer Series» mit den ersten 999 Microlinos produziert und vertrieben. Diese Serie sei allen gewidmet, die die Idee des Microlinos seit Beginn an unterstützten und trotz verschiedenen Herausforderungen daran glaubten, heisst es von Seiten Microlino.

Auch die Zürcher Agentur Marty/Trezzini hat die Reise des Microlinos seit dem Start begleitet und vor knapp vier Jahren den ersten Werbespot für das Fahrzeug umgesetzt, wie es weiter heisst. Für den Launch der «Pioneer Series» schloss sich die Agentur nun mit dem Farbfilm Studio zusammen, um für die grosse Fangmeinde des Microlinos einen Film zu konzipieren und zu produzieren, der den Auftakt in eine «neue Ära der urbanen Mobilität zeitgemäss» repräsentieren soll.

Verantwortlich bei Microlino: Merlin Ouboter (Chief Marketing Officer); Verantwortlich bei Marty/ Trezzini und Farbfilm Studio: Yves Marty (Director), Jonas Steinbacher (DoP), Flo Brunner (Producer), Gianluca Trezzini (Producer), Yanik Zollinger (Production Manager), Tim Rüegg (1st AC), Niculin Felix (Gaffer), Emil Maeder (Runner), Andrea Gómez (Colorgrading), Levi Giger (Sound Design). (pd/tim)