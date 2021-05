In einem internationalem Pitch-Prozess hat sich Ogilvy Switzerland gegen die Konkurrenz durchgesetzt und begleitet die Marke A.Vogel nun bei der Transformation in ein neues Gesundheitszeitalter, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

«Ogilvy Schweiz ist eine geerdete, professionelle Crew, die mit sehr guten Ideen, einem sinnvollen Projektkonzept und einer starken Bildsprache gepunktet hat. Die spannenden Pitches, die Reputation, wie auch die internationale Vernetzung gaben dann schlussendlich den Ausschlag», lässt sich Andy Suter, CEO A.Vogel, zitieren.

Die frischen, biologisch angebauten Rohstoffe sollen noch weiter in den Vordergrund treten, um jung und alt erneut für die Kraft der pflanzlichen Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel zu begeistern.

Erste Arbeiten werden bereits dieses Jahr global zu sehen sein, sagt Ogilvy CEO Jonathan Schipper: «Wir freuen uns darauf die Marke A.Vogel in die Zukunft begleiten zu dürfen und neue Impulse für dieses Traditionsunternehmen setzen zu können.» (pd/lol)