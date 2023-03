ADC Switzerland: Account Planning Group Switzerland tritt ADC bei

Der ADC Switzerland baut seine Führerschaft als massgebliche Vereinigung der Schweizer Kreativen und Kommunikationsexperten aus und nimmt sämtliche Mitglieder der Account Planning Group Switzerland APGS auf. Die APGS beendet zum 30. Juni 2023 ihre Vereinstätigkeit. An ihrer letzten Mitgliederversammlung stimmten die Mitglieder dem Übertritt in den ADC mit überwältigender Mehrheit zu. Dieser erfolgt per sofort.

Der bisherige APGS-Präsident Gordon Nemitz kommentiert den Entscheid so: «Die APGS hat sich zu einer Ausbildungs-, Austauschs- und Networkingplattform entwickelt und daher war es der einzige logische Schritt, das eigene Gartendenken aufzugeben und sich dem ADC anzuschliessen. Wir freuen uns sehr darauf, den ADC aktiv mitzugestalten und mit unserer strategischen Perspektive den Club zu bereichern.»

Auch ADC-Präsident Thomas Wildberger findet es sinnvoll, die Kräfte organisatorisch zu vereinen. «Ich freue mich, dass 58 Top-Strategen nun offiziell zu uns gehören», wird Wildberger in einer Mitteilung zitiert. «Keine kreative Kampagne ohne gute Strategie. Sie ist das Fundament und bietet den Kreativen eine inspirierende Absprungrampe. Insofern sind Strateg:innen nicht nur eine Bereicherung für Auftraggeber und -nehmer, sondern auch für unseren Club.»



Der ADC Switzerland und die APGS setzen mit ihrer Fusion ein deutliches Zeichen hinsichtlich des Abbaus von Silos und führen den eingeschlagenen, zukunftsweisenden Weg weiter. Denn der ADC stand schon länger allen offen, die ihre Expertise dazu beisteuern, dass am Ende ein kreatives Produkt entsteht. Angefangen beim Nachwuchs, wo im Rahmen der Ad School gemeinsam mit der APGS und dem LSA die Ausbildung von Kreativen und Strategen bereits 2016 zusammengeführt wurden. Ausserdem waren bereits heute einige Mitglieder der APGS gleichzeitig auch Mitglieder beim ADC und umgekehrt.



Die ehemaligen 58 APGS-Mitglieder werden neu zu ADC Members. Die bisherigen ADC Members Professional werden zu ADC Jury Members, womit auch eindeutig geklärt ist, worin der Unterschied besteht. Dass nämlich den bisherigen ADC Members das Recht vorbehalten bleibt, einmal im Jahr bei den ADC Awards die besten Arbeiten zu jurieren. Wer das von Seiten der neu hinzugekommenen Strateginnen und Strategen auch möchte, kann sich bei der ausserordentlichen Aufnahmekommission darum bewerben. Der ADC Switzerland zählt somit neu 212 Mitglieder. Neu nehmen Romana Schmidtpeter und Gordon Nemitz Einsitz in den Vorstand des ADC.



Durch diesen Zugewinn wird der Club auch seine Formate sowie die ADC Awards entsprechend weiterentwickeln. Mit der neu geschaffenen Preiskategorie «Creative Effectiveness» gibt es fürs Erste nun einen Bereich mehr, wo man zeigen kann, wie es geht: Hier wird die messbare Wirkung kreativer Arbeiten berücksichtigt und gewürdigt. Für deren Effektivität muss der Beleg erbracht werden, welchen Einfluss sie auf entsprechende KPIs wie Werbeerinnerung oder Abverkauf hatten, in dem Sinn einen nachhaltigen Einfluss auf das Geschäft nehmen konnten. Zum ersten Mal wird die Kategorie bei den ADC Awards 2023 ausgezeichnet. Auch das bekannte Talk-Format der APGS-Coffee Cases wird weiter fortgeführt. (pd/nil)