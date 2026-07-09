Publiziert am 09.07.2026

Im Zentrum des neuen Auftritts steht ein Logo, das die Buchstaben «A» und «D» zu einer kompakten Form verbindet. Diese Fläche dient als Bühne für Bilder, Videos, Texte und Animationen und soll künftig als durchgängiges Gestaltungselement der Marke fungieren.



Die bisherigen Markenfarben Gelb und Schwarz – neu «Blast Yellow» und «Raw Black» – bilden weiterhin das Fundament, ergänzt um die neuen Akzentfarben «Buzz Blue» und «Punch Pink». Die vier Farben sollen an das CMYK-Farbsystem erinnern, mit dem Kreative und Gestaltende täglich arbeiten.

Auch der digitale Auftritt wurde überarbeitet: Die neue Website setzt auf grosszügige Typografie, scrollbasierte Animationen und dynamische Übergänge, bei denen sich Inhalte durch das Nutzerverhalten verändern.





Dem Rebranding ging laut Mitteilung eine Analyse des Weiterbildungsmarktes voraus. Im Unterschied zu Angeboten, die vor allem Modelle und Marketing-Theorie vermitteln würden, setze die Ad School auf das Zusammenspiel von strategischem Denken, kreativer Haltung und praktischer Umsetzung. Die Studierenden würden dabei laut Mitteilung von über 30 Fachleuten aus Werbe-, PR-, Digital- und Kommunikationsagenturen sowie aus Marketingabteilungen unterrichtet.





Die Ad School ist eine Kooperation von ADC Switzerland und Leading Swiss Agencies. Der nächste Lehrgang startet am 21. August 2026, wie es in der Mitteilung heisst; aktuell seien noch wenige Studienplätze verfügbar. (pd/nil)