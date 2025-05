Publiziert am 05.05.2025

Die Woche beginnt mit der zweitägigen Jurierung der ADC Awards 2025 durch die ADC Mitglieder und eine Gastjury. Die Prämierung findet dieses Jahr wieder gemeinsam an einem zentralen Ort in Zürich statt, nämlich bei «Signature» am Bahnhofquai 11.

Shortlist und Bronze werden am Dienstag, 10. Juni 2025, ganztags juriert, die Goldjury folgt am Mittwoch, 11. Juni 2025, ebenfalls ganztags.

Kreative Inspiration bietet der sogenannte Creative Day am Donnerstag, 12. Juni 2025 von 9 bis 17 Uhr bei Signature am Bahnhofquai 11. Ein ganzer eigens komponierter Tag: Keynotes, Panels und Workshops unter dem Motto «Orchestra of Wizards» (dt. Orchester der Zauberer). Das Programm wird kuratiert von den ADC Jury-Mitgliedern und den kreativen Musikprofis Diego, Nora und Lionel Baldenweg (Gründer der Werbemusikfirma Great Garbo).

Gäste sind unter anderem Guido Heffels (Chief Creative für Hornbach und Gründer von Heimat Berlin), Jo Marie Farwick (Gründerin des Kreativkollektivs Überground), Dirigentin Lena-Lisa Wüstendörfer. Weitere Beiträge drehen sich um kreative Exzellenz und relevante Werbung – auch dank der richtigen Musik.

ADC-Direktor Thomas Wildberger lädt ein zum Panel, um mit den Teilnehmenden über Gott und die Werbewelt zu philosophieren. Zwischentöne kommen von Designerin und Creative Director Ezgi Cinar, die erzählt, wie frau aus eigener Kraft ihre Marke orchestriert. Und in einem Panel diskutieren unter anderem Komiker Fabian Unteregger, Regisseurin Mirjam Fröhlich und Drehbuchautor Domenico Blass, welche Note

Humor der Werbung verleiht.

Am selben Abend, dem 12. Juni 2025 ab 18 Uhr, lädt die Swissfilm Association zum Get-together ein. Die persönliche Einladung erfolgt durch die SFA.

Der Höhepunkt der Woche ist die Preisverleihung am Freitag, 13. Juni 2025 ab 17.30 Uhr. Die ADC Award-Night, also die Bekanntgabe der diesjährigen Gewinner der ADC Awards 2025 und die feierliche Vergabe der ADC Würfel, findet ebenfalls bei Signature am Bahnhofquai 11 statt.

Als Abschluss gibt es ein Fest. Die Gewinner und das Ende der kreativen Woche werden am Freitag, 13. Juni 2025 ab 19 Uhr gefeiert. Den festlichen Rahmen für Apéro, Dinner und Party bietet das Dupont, Beatenplatz 4 im Zürcher Kreis 1. (pd/nil)