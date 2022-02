Wirz: Adrian Huwyler verlässt die Agentur

Adrian Huwyler, Head of Digital Marketing, verlässt nach «sieben erfolgreichen Jahren» die Agentur Wirz, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. «Mit der Neuausrichtung der Agentur ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, um einen Schritt weiterzugehen», wird Huwyler darin zitiert. «Ich hatte eine tolle, intensive Zeit bei Wirz und möchte nun meine Erfahrung und Fähigkeiten im Bereich der Vernetzung und Problemlösung in wechselnde neue Gefüge einbringen.»

Huwyler lasse nun die Zukunft auf sich zukommen, sagte er auf Anfrage von persoenlich.com. Er geniesse die herrliche Luft in seinem Bündner Homeoffice. «Doch einige Hirngespinste werden bald schon in die Tat umgesetzt: So entwickle ich ab Anfang April mit einigen alten Weggefährten ein hochspannendes Magazinprojekt, das sich über verschiedene Channels erstreckt», so Huwyler.

Auf Huwylers «Mist» sind laut Mitteilung unter anderem Best-of-Swiss-Web-Projekte entstanden wie «Jassen» von Swisscom, die Kinderwelt-Webapplikation für Graubünden Ferien oder die Standortförderungskampagne für die NaturMetropole Graubünden. Adrian Huwyler habe während der letzten sieben Jahre den digitalen Output der Kommunikationsagentur Wirz geprägt, heisst es.

In dieser Zeit baute er ein zehnköpfiges Team in den Abteilungen Kreation, Beratung und Produktion auf und konzipierte und entwickelte «Dutzende, wenn nicht Hunderte von Kampagnen». Als Head of Digital Marketing war der heute 48-Jährige verantwortlich für die Onlineaktivitäten der Agentur – von der Planung, über die Konzeption, Realisation bis hin zur Media-Ausspielung. Wie es im Communiqué weiter heisst, sei Huwyler als wichtiger Impulsgeber auch massgeblich an der Entwicklung von BoB, dem Joint Venture von Wirz und Webrepublic, beteiligt gewesen. (pd/cbe)